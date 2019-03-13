أفريكوم: مقتل 8 من مسلحي حركة "الشباب" بضربات جوية أميركية في الصومال

أعلنت القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) أنّ "استمرارًا لجهود دعم الحكومة الفيدرالية في الصومال ضدّ مقاتلي "حركة الشباب"، شنّت القوات الأميركية غارات جوية مشتركة، استهدفت مسلحي الحركة، ما أدّى إلى مقتل ثمانية مسلحين، في حين ووفقا للتقديرات، لم يُصب المدنيون نتيجة للغارات الجوية".

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعًا داميًا بين حركة "الشباب" الّتي تتبنّى فكر تنظيم "القاعدة"، وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف الحركة للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقًا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتشنّ القوات الأميركية غارات تستهدف مواقع الحركة في الصومال، بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.