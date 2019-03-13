أعلن وزير الشؤون الخارجية في أيرلندا سيمون كوفيني، إن التوقعات خلال الأيام القليلة الماضية كانت تشير إلى أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي سوف تواجه "هزيمة ثقيلة".
ودعا كوفيني، إلى التزام الهدوء في المرحلة الحالية، قائلاً "نحتاج الآن إلى الصبر والهدوء حتى يتسنى لهذه العملية في ويستمينستر أن تأخذ مسارها". ولم يتطرق الوزير الأيرلندي إلى المزيد حول ذلك.
يُشار إلى أن نواب البرلمان البريطاني قد صوتوا أمس ضد خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أيرلندا: التوقعات كانت تشير إلى ان خطة ماي كانت ستواجه هزيمة ثقيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.