مقتل 7 جنود ماليين على الأقل اثر تعرض مركبات عسكرية لهجوم بعبوات ناسفة

أعلن المتحدث باسم الجيش المالي دياران كوني عن تعرض عربات عسكرية تابعة للجيش لهجوم بعبوات ناسفة لدى مرورها في منطقة موبتي وسط البلاد. وأشار موقع "مالي ويب" الإخباري إلى أن السجلات المبدئية تشير إلى مقتل 7 جنود على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بجروح بالغة، موضحا أنه من بين القتلى 3 جنود مسجلين في ديالوبي و4 آخرين مسجلين في منطقتي بوني وهومبوري

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