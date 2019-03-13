وصف رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، رفض البرلمان البريطاني لخطة رئيس الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بأنه أمر "مؤسف للغاية".
من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كلاً من الحكومة والبرلمان البريطانيين إلى التوصل معًا إلى حلول لمسألة "بريكست".
وأضاف سامويلسن أن "الحكومة مستمرة في الاستعداد لسيناريو عدم التوصل إلى صفقة"، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة لجميع الخيارات الممكنة للتعامل مع "بريكست".
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الدنمارك تأسف لرفض البرلمان البريطاني خطة ماي للانسحاب من اتحاد أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.