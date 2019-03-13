توقيع اتفاق سوداني- إثيوبي لنشر قوات مشتركة على الحدود بين البلدين

وقّعت وزارتا دفاع السودان وإثيوبيا، برئاسة الأركان المشتركة بالخرطوم، على بروتوكول ينصّ على نشر قوات مشتركة عند حدودهما.
في هذا الإطار، أوضح رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلّحة السودانية الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي، أنّ "الدولتين، بهذه الخطوة، ستمضيان بقوّة لضبط كلّ الإشكالات ومنع الاحتكاكات وحفظ حقوق شعوب المناطق الحدودية، بخاصّة وأنّ علاقاتنا مع إثيوبيا علاقات تاريخية وجوار، فضلًا عن توفّر الإرادة السياسية بين الرؤساء في البلدين من خلال دعوتهم لأن تكون هناك شراكات وتعاون".
ويأتي تشكيل قوات مشتركة لحماية أمن الحدود، بعد سلسلة محادثات بين مسؤولين كبار في البلدين استمرّت لأشهر.
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