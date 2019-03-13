السجن ست سنوات لكاردينال أسترالي لإدانته بارتكاب اعتداءات جنسية في التسعينيات

قضت محكمة أسترالية، بالسجن ست سنوات للكاردينال جورج بيل، لإدانته بارتكاب اعتداءات جنسية ضدّ صبيين في كاتدرائية ملبورن الّتي كان رئيس أساقفتها، مع تأكيد سجنه لثلاث سنوات وثمانية أشهر كحدّ أدنى.

وكانت قد أجمعت هيئة محلفين أسترالية في كانون الأول 2018، على أنّ "بيل مذنب بتهمة واحدة باعتداء جنسي وأربع تهم باعتداء غير لائق ضدّ صبيين في كاتدرائية سانت باتريك في ملبورن في تسعينيات القرن الماضي".

وكان بيل البالغ 77 عامًا، يواجه إمكانية السجن لخمسين عامًا لادانته بالاعتداء على طفلي جوقة كانا في الثانية عشرة والثالثة عشرة في 1996 و1997.