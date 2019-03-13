وديع الخازن: متخوف من مسألة النزوح السوري ولقرار دولي الزامي بعودتهم

اشار رئيس المجلس الماروني العام الوزير السابق وديع الخازن الى انه على جميع الافرقاء التعاون لما فيه مصلحة للبنان ان كان على صعيد النازحين او على غيره من الملفات، واوضح انه متخوف من مسألة النزوح السوري الى لبنان، واذا قارنا الحاضر بالماضي حين نزح الفلسطينيين الى لبنان كان القرار بعودة الفلسطينيين غير الزامي، واليوم نطالب بقرار دولي الزامي بعودة النازحين.

واعتبر الخازن في حديث اذاعي، ان هناك مناطق امنة في سوريا يمكن اعادة النازحين اليها، واليوم هناك خوف من توطين الفلسطينيين وهذا الخوف امتد الى السوريين.

واعتبر ان "عودة الثقة الى الدولة لا تتم الا بمحاربة الفساد ونعوّل على هذا الامر، ويجب الاستمرار بقوة في عملية تطهير الدولة من الفاسدين، كما يجب ابعاد السياسة عن القضاء ليتمكن من اتمام واجباته القضائية ويحاسب من ارتكب وانتهك أموال الشعب". اضاف "اذا أردنا عودة لبنان الى التألق وعودة ثقة الدول به يجب أن تنتهي التدخلات السياسية في الشؤون غير السياسية ويجب التعاون في هذا الظرف الصعب الذي يمر به لبنان وكذلك المنطقة".