النشرة: اجتماع بين اعضاء بلدية بريتال وفعاليات البلدة لبحث المشاكل العالقة

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "اجتماعا عقد في مسجد الامام علي في بريتال بين اعضاء المجلس البلدي ورجال الدين للبحث بموضوع السوري المخطوف "ح، ع" الذي خطف الاسبوع الماضي عن طريق المصنع قرب الحدود اللبنانية السورية.

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وفي ختام الاجتماع اصدر المجتمعون بيانا اكدوا فيه على الاجراءات الأمنية في البلدة، وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء ، وليس وفق الأحكام العرفية، كما جرى الاتفاق على عقد لقاءات شهرية من أجل البحث وعلاج المشاكل العالقة في البلدة وتشكيل لجنة لدراسة وإحتواء بعض الأفعال التي من شأنها أن توهن صورة بلدة بريتال الحقيقية ، بهدف إزالة الصورة النمطية الظالمة بحق شهداء وشرفاء وعلماء الدين ومثقفي البلدة .