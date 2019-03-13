صابر: لا يوجد تغطية على أحد في موضوع مكافحة الفساد

أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر رومل صابر في حديث تلفزيوني أن "باب الانتساب الى التيار الوطني الحر مفتوح لكل لبناني او لبنانية ونحن تيار لكل الشعب اللبناني"، معتبرا انه "لا يوجد منطقة في لبنان إلا وفيها عناصر من التيار".
وشدد صابر على أنه " لا يوجد تغطية على أحد في موضوع مكافحة الفساد"، لافتا الى ان " الوزير الذي يملك القدرة على القيادة يستطيع ان ينفذ عمله".
وفي موضوع النازحين اوضح صابر أنه " عندما تحدثنا عن إحصاء الأعداد في بداية الأزمة تم اتهامنا بالعنصرية ونحن اليوم نتحدث عن الرجوع الآمن وليس العودة الطوعية".
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