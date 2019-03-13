"الجمهورية" عن الغريب: همّي تأمين عودة النازحين بأفضل الشروط وما عدا ذلك هو "طق حنق"

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، قوله لقريبين منه: "مهمّتي الأصلية هي أن أعيد النازحين إلى سوريا على قاعدة العودة الآمنة والكريمة، الأمر الّذي لا يمكن أن يتحقق إلّا عبر التعاون مع الدولة السورية. هذا هو المفتاح الوحيد، ومَن يستطيع أن يأتي بغيره فليفعل".

ولفتت إلى أنّ "الغريب أكّد "أنّني ليس معنيًّا بأن أستحصل على أموال لوزارتي، أو أن أفتح "دكانة" كما قد يفعل سماسرة هذا الملف والساعون إلى توطين النازحين، وكذلك أنا لست الصليب الأحمر أو الهيئة العليا للإغاثة لكي أستغرق في الشؤون اليومية للنازحين. همّي الأساسي تأمين عودتهم إلى وطنهم بأفضل الشروط الممكنة، وما عدا ذلك هو "طق حنق".

وعُلمت "الجمهورية" أنّ "الغريب في صدد وضع اللمسات الأخيرة على ورقة عملية لمعالجة قضية النازحين، سيرفعها إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من تحضيرها، ويُفترض أن تُترجم بعد اعتمادها قرارات تنفيذية".