درباس: ريفي سيعلن عدم ترشحه للانتخابات غدا مما يؤمن فوز ديما جمالي بالتزكية

اشار الوزير السابق رشيد درباس الى انه لم يكن صعباً إقناع اللواء اشرف ريفي بالمصالحة مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وكذلك بعدم خوض الانتخابات الفرعية، لافتاً إلى ان العمل على المصالحة تمّ بالتنسيق بينه وبين رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة الذي كان اجتمع بريفي قبل أيام في بيروت، حيث اتفق على لقاء الحريري.

وأوضح درباس لـ"اللواء" ان الكلام عن الخلاف حول الخيارات التي اعتمدها الحريري لم يستغرق أكثر من خمس دقائق، حسمها الحريري بالقول ان من حق الجميع ان نختلف بالسياسة، لكن مسؤولياتنا تحتم علينا ان نلتقي وان نتعاون لما فيه مصلحة المدنية ووحدة الصف الواحد.

وكشف درباس ان ريفي سيعلن في مؤتمره الصحفي غداً الخميس عزمه على عدم الترشح، الأمر الذي سيسهم في تأمين فوز مرشحة تيّار "المستقبل" ديما جمالي بالتزكية، خصوصاً وان مرشّح جمعية المشاريع طه ناجي، قد يعزف ايضا عندما يلمس ان القوى السياسية الأساسية في المدينة بما فيها تيّار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والوزير السابق محمّد الصفدي ستدعم السيدة جمالي.