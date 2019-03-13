زوار الحريري للجمهورية: هو مستاء من الإصرار عن القول إنه كان على علم بزيارة الغريب لسوريا

أفادت صحيفة "الجمهورية"، بأنّ "زوار رئيس الحكومة سعد الحريري، نقلوا عنه استياءه من إصرار البعض على القول إنّه كان على عِلم بزيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا في شكلها وتوقيتها، وقبل أن تعقد الحكومة أوّل اجتماعاتها".

وأكّد الزوار أنّ "الحريري يرفض هذا الأسلوب الهادف إلى التلبّس بموقفه الرافض هذه المبادرات الشخصية، الّتي شكّلت خروجًا وخرقًا للتوجّهات اللبنانية في هذه المرحلة بالذات، والّتي لا تأتي على لبنان بأي جديد أو إنجاز، وعلى الأقل لن تؤدّي إلى إعادة نازح واحد إلى بلاده".

وشدّدوا على أنّ "الحريري لن يقبل بمثل هذه الأساليب بعد اليوم، وسيكون له موقف متشدّد من هذه الأخطاء الجسيمة متى تكرّرت".