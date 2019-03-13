"اقتحام السجون وحسم 2 ولواء الثورة".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك المحاكمات:

محاكمة مرسي وقيادات الإخوان بـ"اقتحام السجون"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون".

وطلبت المحكمة إفادة من وزارة الداخلية بأسماء المحكوم عليهم الصادر لهم أوامر بالعفو إبان تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، موضح الجرائم المسندة إليهم.

ةقضت المحكمة- في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضورياً بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.

نظر دعوى تبعية مستشفى سعاد كفافي لـ"التعليم العالي"

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من المستشار يحيى عبدالمجيد، التي يطالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة بعدم تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "سعاد كفافي" لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو لوزارة الصحة.

وقال "عبدالمجيد"، في دعواه، إنَّ قرار غلق المستشفى من وزارة الصحة بدعوى أنَّها غير مرخصة جاء مجحفًا، رغم مرور 20 عامًا على إنشائها وعملها كمستشفى جامعي وفق القانون، الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري بإنشاء مستشفى جامعي لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع عبد المجيد: "الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة شرح وجهة نظرها للمسؤولين لكنها لم تجد آذانا صاغية ففضلت الصمت، والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل بدعوى تطالب فيها بتطبيق الحكم القضائي الصادر لصالحها في 2001 الذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفى جامعي حسب اشتراطات القانون، كما أنَّه قدم المستندات الدالة على تبعية بالمستشفى لكلية الطب البشري بالجامعة".

محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

وأسندت النيابة للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، تهم الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ " غرفة عمليات رابعة"

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تصدر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، حكها على المتهم عاطف محمد حسن أبو عيد، في إعادة إجراءات محاكمته، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، بقضية "غرفة عمليات رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

محاكمة 4 متهمين بسرقة شركة اتصالات شهيرة بالمقطم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 4 متهمين بسرقة مبالغ وممتلكات من شركة اتصالات شهيرة بالمقطم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد.أ"، و"محمد. ع"، و"هاني.إ"، و"مصطفى.ص"، تهمة سرقة المبالغ النقدية والمنقولات المبينة قدرًا وقيمة بالتحقيقات، والمملوكة لشركة اتصالات شهيرة ، بأن قاموا بكسر الأقفال الخاصة بالشركة ليلا مستخدمين أسلحة بيضاء " مقص حديدي، عتلة، مفك" على النحو المبين بالتحقيقات.

نظر طعن متهم على سجنه 10 سنوات بقضية "أحداث عنف حلوان"

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من المتهم عماد عبدالباقي، على حكم سجنه بقضية "أحداث عنف حلوان".

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بمعاقبة المتهم عماد عبدالباقي، بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة المتهمين الثاني والثالث المتهمين بالتظاهر بمنطقة حلوان في مارس عام 2015.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، والتظاهر بدون تصريح، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين.

استكمال سماع أقوال الشهود في محاكمة 11 متهمًا بأحداث" كنيسة مارمينا"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ" كنيسة مارمينا بحلوان، لاستكمال لسماع أقوال الشهود.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قراراً بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسبت النيابة اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

فيما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل مصطفى خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وضمه 5 آخرين لتلك الخلية وتلقيه تمويلًا من آخرين.