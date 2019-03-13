نظر طعن متهم على سجنه 10 سنوات بقضية "أحداث عنف حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من المتهم عماد عبدالباقي، على حكم سجنه بقضية "أحداث عنف حلوان".

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بمعاقبة المتهم عماد عبدالباقي، بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة المتهمين الثاني والثالث المتهمين بالتظاهر بمنطقة حلوان في مارس عام 2015.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، والتظاهر بدون تصريح، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين.

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