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تظاهرات في فنزويلا بسبب انقطاع المياه والكهرباء

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تظاهر المئات في فنزويلا ضد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بسبب أزمات الكهرباء والمياه بالبلاد، وشارك زعيم المعارضة خوان جوايدو في المسيرات.

وتتواصل انقطاع الكهرباء وأزمة المياه في أنحاء فنزويلا لليوم السادس على التوالى، في حدث لم يسبق له مثيل مما أثار مخاوف السكان من

آثار هذا الانقطاع على منظومات الصحة والاتصالات والنقل في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية.

ونتيجة نقص المياه دفع المواطنين إلى البحث عن أي طريقة للحصول على المياه، حتى وصل الأمر إلى البحث عن مياه الصرف والمجاري،

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وفيما اتجه البعض إلى الجبال للبحث عن أي قطرات مياه تتساقط منها.

وألقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يواجه حكمه تهديدا من زعيم المعارضة خوان جوايدو، مسئولية انقطاع الكهرباء على الولايات المتحدة، قائلا إنها نفذت واقعة "تخريب" في سد جوري الذي يعمل بالطاقة الكهرومائية، لكن الخبراء قالوا إن ما يحدث هو نتيجة لتراجع الاستثمار على مدى سنوات.

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