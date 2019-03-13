استسلام 3000 من داعش الباغوز لـ"سوريا الديمقراطية"

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية "استسلام" ثلاثة آلاف مقاتل من تنظيم داعش في بلدة الباغوز في شرق سوريا في غضون 24 ساعة، وفق ما قال متحدث باسمها بعد منتصف ليلالثلاثاء الأربعاء.
وفي تغريدة على تويتر، قال مدير المركز الاعلامي في صفوف هذه القوات مصطفى بالي "خلال ٢٤ ساعة، استسلم ثلاثة آلاف إرهابي
وجيب الباغوز هو آخر أرض يسيطر عليها التنظيم المتشدد الذي طُرد على مدى السنوات الأربع الماضية من الأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق وسوريا.
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