حالة الطقس: غائم جزئيا وتساقط أمطار بالمساء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ولطيفا بوجه عام، والفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار وخاصة خلال ساعات المساء، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا غائم، وباردا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.