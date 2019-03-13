شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. سجن كاردينال اعتدى جنسيا على أطفال في كاتدرائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قضت محكمة أسترالية الأربعاء، بالسجن ست سنوات للكاردينال جورج بيل لإدانته بارتكاب اعتداءات جنسية في كاتدرائية ملبورن التي كان رئيس أساقفتها، مع تأكيد سجنه لثلاث سنوات وثمانية أشهر كحد أدنى.

وكان بيل البالغ 77 عاماً، يواجه إمكانية السجن لخمسين عاماً لإدانته بالاعتداء على طفلي جوقة كانا في الثانية عشرة والثالثة عشرة في 1996 و1997.