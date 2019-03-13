بومبيو: نتطلع لتقدم كبير بشأن تحالف أمني في الشرق الأوسط خلال شهور

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة تتطلع لتحقيق تقدم كبير بشأن تحالف أمني في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء التي أوردت حديث بومبيو، الثلاثاء، أن هذا التحالف محاولة لتشكيل تكتل تدعمه الولايات المتحدة بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.



وكان بومبيو قد أكد أنه لا سلام بالشرق الأوسط دون مواجهة إيران، وذلك قبيل مشاركته في مؤتمر تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي استضافته وارسو الشهر الماضي؛ لبحث سبل التصدي لإرهاب طهران، وآلية مكافحة الإرهاب.

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كما شدد بومبيو، خلال المؤتمر الذي انعقد في العاصمة البولندية بمشاركة نحو 70 دولة، ضرورة التصدي للنظام الإيراني الذي يخرق بشكل واضح القرارات الأممية حول التجارب الصاروخية، مؤكدا أيضاً أن الإرهاب ليس ظاهرة مقصورة على مكان بعينه، لكنه ينتقل إلى أوروبا وأمريكا.



