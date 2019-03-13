اليوم..مؤتمر صحفى لضياء رشوان بمؤسسة الأهرام لإعلان برنامجه الانتخابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الكاتب الصحفى ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين ، اليوم الأربعاء ، مؤتمرا صحفيا بمؤسسة الأهرام لإعلان برنامجه الانتخابى .
وكانت نقابة الصحفيين دعت أعضائها المقيدين بجدول المشتغلين للمشاركة فى الاجتماع العادى للجمعية العمومية المقرر عقده حال اكتمال النصاب القانونى بـ 25% + 1 ، يوم 15 مارس لاجراء الانتخابات على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة .
وفى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية بحضور 25 % +1 من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يؤجل انعقادها الى الجمعة 29 مارس 2019 ويكون انعقادها صحيحًا بنفس النسبة السابقة وهو 25 % من الأعضاء المسددين للاشتراك .
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