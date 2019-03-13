شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": زوال عضوية من لم يسدد اشتراك عامى 2107 و2018 فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه سيتم زوال عضوية كل من لم يسدد اشتراك عامى 2017 و 2018 فى يونيو المقبل ،مضيفا أن النقابة تقوم بشطب غير المسددين من جداول النقابة إعمالا للمادة 170 من قانون المحاماة .

وأضاف صلاح صالح فى تصريحات له ،أن المادة 170 من القانون تنص على زوال عضوية كل من لم يسدد الاشتراك لمدة عامين بقوة القانون، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادة، مؤكدا أنه يتم إسقاط عضوية من يثبت التأمين عليهم فى وظائف أخرى من خلال بحث اللجنة.

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وأشار صلاح صالح إلى أن الغالبية العظمى أسقطت عضويتها بسبب التأمين عليها فى أماكن أخرى.