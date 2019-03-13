شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": زوال عضوية من لم يسدد اشتراك عامى 2107 و2018 فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه سيتم زوال عضوية كل من لم يسدد اشتراك عامى 2017 و 2018 فى يونيو المقبل ،مضيفا أن النقابة تقوم بشطب غير المسددين من جداول النقابة إعمالا للمادة 170 من قانون المحاماة .
وأضاف صلاح صالح فى تصريحات له ،أن المادة 170 من القانون تنص على زوال عضوية كل من لم يسدد الاشتراك لمدة عامين بقوة القانون، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادة، مؤكدا أنه يتم إسقاط عضوية من يثبت التأمين عليهم فى وظائف أخرى من خلال بحث اللجنة.
وأشار صلاح صالح إلى أن الغالبية العظمى أسقطت عضويتها بسبب التأمين عليها فى أماكن أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "المحامين": زوال عضوية من لم يسدد اشتراك عامى 2107 و2018 فى يونيو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.