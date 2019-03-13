الإمارات تأسف لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا

أبوظبي - أ ش أ

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته مع الاتحاد الأوروبي وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن.

وأكدت الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أمس الثلاثاء، حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير "منظمة التعاون...