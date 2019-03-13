الإسكان: قانون التصالح يخدم الثروة العقارية.. ويفيد 27 مليون وحدة مخالفة

إيفون مدحت

علق الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، على موافقة مجلس النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، قائلًا إن هذا القانون يحل مشكلات ضخمة ويخدم الثروة العقارية في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن 40% أو 50% من الثروة العقارية في مصر مخالفة وصادر ضدها قرارات إزالة، ولا يقعل إزالة هذا الكم لذلك هذا القانون سيحل أزمة كبيرة.