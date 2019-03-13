العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي للتصدي لإساءة المهاجرين في كرواتيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجراد - (د ب أ):

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد ضد "عمليات الإعادة المنهجية وغير القانونية والعنيفة في كثير من الأحيان" لطالبي اللجوء من جانب كرواتيا، وأن يتحمل جزءا من اللوم فيما يتعرض له المهاجرون من انتهاكات.

وحثت المنظمة الاتحاد الأوروبي على دعوة كرواتيا "بشكل حاسم" إلى وقف عنف الشرطة على حدوده واستخدام "الإجراءات المناسبة لضمان امتثال كرواتيا الكامل للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي".

وأضافت المنظمة ، ومقرها لندن ، أن الأشخاص الذين يأتون عبر الحدود من البوسنة "يُمنعون بشكل روتيني من فرص السعي لحماية دولية وغالبا ما يتم إعادتهم بعنف".

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واستطلعت المنظمة آراء 94 لاجئا خلال الفترة من يونيو حتى يناير وقالوا جميعهم إنهم تمت إعادتهم من جانب الشرطة الكرواتية وغالبا بالعنف، وحاول العديد منهم العبور عدة مرات.

وأبلغ هؤلاء اللاجئون عن تعرضهم للضرب والاحتجاز لفترات طويلة والمضايقات دون الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء. وقال البعض إنهم أجبروا على السير لعدة كيلومترات وهم حفاة في ظل درجات حرارة تصل للتجمد.

وأصبحت الحدود الجبلية الكرواتية البوسنية المدخل الرئيسي الجديد إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام ، حيث حاول المهاجرون واللاجئون تجنب الحدود المجرية المسيّجة مع صربيا.

وتقطعت السبل بعدة آلاف من الأشخاص بالقرب من الحدود ، في بلدتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا البوسنيتين. ويعيش هؤلاء في مصانع مهجورة، كما أن السلطات غير مجهزة بشكل جيد للتعامل مع الأزمة.