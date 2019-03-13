اليوم.. جامعة القاهرة تحتفل بمئوية ثورة 1919

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
تحتفل جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الأربعاء، بمرور 100 عام علي ثورة 1919، بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي، وشريف عارف الكاتب الصحفي، وأساتذة الجامعة، والطلاب.
وتُقام الاحتفالية الساعة 12 ظهرًا ببهو قاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.
يُشار إلي أن ثورة 1919 من الأحداث المهمة في تاريخ مصر، التحمت فيها طوائف الشعب، مسلميه ومسيحييه ضد الاحتلال الإنجليزي، وشهدت خروج النساء لأول مرة في مظاهرات ضد الاحتلال.
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