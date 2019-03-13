الاحتلال يغلق «الأقصى» ويعتدي على المصلين والموظفين

علاء المشهراوي (القدس المحتلة)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أبواب المسجد الأقصى المبارك حتى إشعار آخر، بعد الاعتداء على المصلين والموظفين وطردهم، فيما اقتحمت أعداد كبيرة من قواته الخاصة باحات المسجد من جهة باب المغاربة، وسط أجواء شديدة التوتر سادت في المكان. وطردت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع المصلين والموظفين من المسجد الأقصى المبارك، وأغلقت أبوابه بشكل كامل، بعد اعتدائها على الموجودين بداخله، وإخلاء جميع من بداخله بالقوة، بعد قيامها بتفتيش مكتب القائم بأعمال قاضي القضاة الشيخ واصف البكري، ومكاتب تابعة للأوقاف بالمسجد.

وأكد شهود عيان، نشوب مواجهات أمام باب الأسباط عقب منع قوات الاحتلال جنازة سيدة متوفية من الدخول للمسجد، والاعتداء بالضرب المبرح على عائلة المتوفية، فيما قامت الوحدات الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال بإخلاء ساحة «الغزالي» بباب الأسباط، بعد الاعتداء على المصلين ومنع الصحفيين من توثيق الاعتداء. وشهدت الساحات أمام أبواب المسجد وشوارع البلدة القديمة، أداءً لصلاة العصر تحدياً لقرار الاحتلال بإغلاق أبوابه.

يأتي ذلك عقب اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي ظهر الثلاثاء المسجد الأقصى بعد اندلاع حريق في مخفر الشرطة في صحن قبة الصخرة المشرفة، وأغلقت أبوابه كافة، وقامت بإخراج الفلسطينيين كافة منه، ومنعتهم من دخوله. كما اقتحمت شرطة الاحتلال بأعداد كبيرة من القوات الخاصة والمخابرات صحن قبة الصخرة، واعتدت على الموجودين كافة بالضرب المبرح بشكل همجي، بينهم القائم بأعمال قاضي القضاة الشيخ واصف البكري، ومدير المسجد الشيخ عمر الكسواني، وحراس المسجد ورئيس الحرس، والنساء والموجودين كافة بالأقصى وبصحن قبة الصخرة. كما تعرضت إحدى الحارسات للإغماء عقب الاعتداء عليها، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان بالمسجد.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر عبرية أن زجاجة حارقة استهدفت مركز شرطة الاحتلال بالمسجد الأقصى، ما أدى لاندلاع حريق بالمركز، موضحة أن أصدر قائد شرطة الاحتلال أوامر بإغلاق المسجد الأقصى حتى إشعار آخر. واقتحمت شرطة الاحتلال برفقة أحد الضباط مصلى باب الرحمة الملاصق للمسجد الأقصى، وقامت بتصوير جدرانه الداخلية، وأخذت قياسات المبنى، وقام أحد حراس الأقصى بمنع أحد جنود شرطة الاحتلال من اقتحام مصلى باب الرحمة بحذائه، وتمركزت الشرطة دقائق عدة على بابه، ثم انسحبت من المكان. وجددت جماعات الهيكل المزعوم دعواتها، لاقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى يوم غدٍ الخميس.

إلى ذلك، أعلن الحراك المقدسي النفير العام، داعياً المقدسيين إلى التجمع أمام أبواب المسجد الأقصى، فيما دانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك، محذرة من التداعيات الخطيرة التي يتسبب بها هذا التصعيد العدواني ضد المواطنين الفلسطينيين والمصلين داخل المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء من قبل جنود الاحتلال على النساء داخل قبة الصخرة المشرفة، وحيت صمود الفلسطينيين المرابطين في مدينة القدس.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع التصعيد في المسجد الأقصى المبارك، نتيجة إمعان قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في انتهاك حرمة المسجد، واستفزاز مشاعر المسلمين، وذلك من خلال الاقتحامات، وانتهاك حرمة الشعائر الدينية التي كان آخرها قيام أحد جنود الاحتلال بدخول المسجد بحذائه، حاملاً معه زجاجة من الخمر، في اعتداء صارخ على قدسية المسجد وحرمته.

وأكدت الرئاسة أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع الجهات كافة ذات العلاقة، وتحديداً مع الأردن الشقيق، للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا التصعيد الخطير. من جانبها، دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الاعتداء الوحشي الذي تمارسه سلطات الاحتلال وشرطته وأجهزته ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين الرجال والنساء، وتعتبره تصعيداً خطيراً في استهداف المسجد الأقصى المبارك وباحاته، وحلقة من حلقات المخططات الإسرائيلية المبيتة الهادفة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أنه تواصل وبالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي عربياً وإسلامياً وإقليمياً ودولياً. وحيت الوزارة صمود أبناء القدس المحتلة، داعية المواطنين المقدسين وفعالياتهم ورموزهم إلى المزيد من الرباط. وقال البيان: «نؤكد أن ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات وجرائم على يد سلطات الاحتلال، يستدعي النفير العام على الصعد كافة لحماية المسجد الأقصى المبارك، ولإفشال المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة عليه وتقسيمه، كما نحذر من مخاطر نتائج وتداعيات هذا التصعيد الإسرائيلي الراهن ضد الأقصى وباحاته».

بدورها، دعت وزارة الأوقاف الجماهير الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتل والأراضي المحتلة عام 1948م والضفة الغربية إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والرابط فيه لكسر قرار سلطات الاحتلال القاضي بإغلاقه. وطالبت الوزارة في بيان صحفي الجماهير العربية والإسلامية والفلسطينية في كل مكان إلى الخروج بمسيرات مليونية لنصرة المسجد الأقصى الذي يتعرض لهجمة صهيونية شرسة بهدف تقسيمه مكانياً وزمانياً. كما ناشدت علماء الأمة بالقيام بواجبهم الديني تجاه الأقصى بحث وتحريض أبناء الأمة للدفاع عنه ونصرته بالوسائل والسبل كافة، وعبرت عن استغرابها من حالة الصمت التي تسود المنظمات الدولية بمسمياتها كافة، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة التي تنادي وتدعو في مواثيقها إلى احترام حقوق الإنسان وحرية العبادة وحماية المقدسات. ودعت تلك المؤسسات إلى ضرورة القيام بدورها تجاه ما يجري في القدس والمسجد الأقصى، وطالبت قادة وحكام الأمة بعقد قمة إسلامية عربية عاجلة لاتخاذ مواقف جريئة تجاه الأقصى، ودعم صمود المقدسيين بكل الوسائل.