الاحتلال الإسرائيلي يعدم شابين بالرصاص

عبد الرحيم الريماوي (غزة، رام الله)

استشهد أمس ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال أحدهم كان متأثراً بجراح أصيب بها في وقت سابق. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء أمس استشهاد الشاب محمد جميل شاهين (23 عاماً) من مدينة سلفيت برصاص جيش الاحتلال أثناء المواجهات الدائرة بين جنود الاحتلال والمواطنين في المدينة. وأفادت المصادر أن الجنود فتحوا النار على الشبان، مما أسفر عن استشهاد شاهين وإصابة أكثر من 40 بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. كما صادرت قوات الاحتلال التي اقتحمت المدنية منذ ظهر أمس الثلاثاء، الكاميرات المنتشرة في المحال والشوارع.

وقبل ذلك بساعات أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالرصاص شاباً فلسطينياً، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ثلاثة جنود، في منطقة واد الحصين شرق مدينة الخليل بالقرب من مستوطنة «كريات أربع». وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب ياسر فوزي شويكي في مدينة الخليل بعد إطلاق الرصاص عليه، موضحة أن قوات الاحتلال تركته ينزف على الأرض، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن شاباً فلسطينياً حاول طعن ثلاثة جنود إسرائيليين قرب منزل بيت السلام الذي استولى عليه مستوطنون من عائلة فلسطينية في الخليل. ووفق الصحيفة العبرية أطلق الجنود النار على الشاب الفلسطيني الذي كان مسلّحاً بسكين، مما أدى إلى إصابته، واستشهاده، فيما لم تسجل أي إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، جرّاء عملية الطعن.

في المقابل زعمت مصادر عبرية، أن فلسطينياً حاول دهس شرطية إسرائيلية في قرية العيساوية شمالي شرق القدس. وزعم موقع «0404» الإخباري العبري، أن قوات الشرطة الإسرائيلية كانت تحاول اعتقال شاب فلسطيني من العيسوية، أمس حين ركب والده سيارته وحاول دهس شرطية إسرائيلية، وفق قوله. وأضاف أنه تم اعتقال فلسطينيين اثنين على خلفية ما جرى، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول الواقعة التي قال الموقع العبري إنها سبقت مواجهات اندلعت بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في القرية، تخلّلها رشق للحجارة.

وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة فجر أمس الثلاثاء، عن ارتقاء شاب فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة. وقالت الوزارة: إن الشاب موسى محمد موسى (23 عاماً) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد متأثراً بجراحه خلال مشاركته في مسيرات العودة، ليرتفع عدد الشهداء منذ انطلاق مسيرة العودة، إلى 271 شهيداً منهم 11 تحتجز قوات الاحتلال جثامينهم، و193 طفلًا، و3 من الطواقم الطبية وصحفيان، إلى جانب إصابة 29 ألفاً آخرين.

وانطلقت «مسيرة العودة الكبرى» قبل قرابة عام بمشاركة شعبية حاشدة في 5 مخيمات عودة شرق محافظات القطاع الخمس، وتنادي بتنفيذ حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي هجّر منها، ورفع الحصار عن غزة. ويطالب المشاركون في المسيرات الأسبوعية السلمية، بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع، في حين يقمعها جيش الاحتلال بقسوة؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

كما هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مراكب الصيادين بنيران الرشاشات الآلية، والقذائف الصوتية، قبالة شاطئ منطقتي الواحة السودانية شمال غزة، ما أجبر الصيادين على الهروب من المكان.