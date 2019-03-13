- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جنود في جيش مالي
أعلن الجيش في مالي أن 6 من جنوده قتلوا، الثلاثاء، إثر انفجار لغمين أرضيين بآليتيهم وسط البلاد الواقعة في غرب أفريقيا.
وأورد الموقع الإلكتروني للجيش المالي أنّ عبوتين ناسفتين مزروعتين في الأرض انفجرتا بعربتين تابعتين للجيش، ما أسفر عن سقوط "قتيلين في ديالوب و4 قتلى بمنطقة أومبوري" في موبتي وسط البلاد.
ومن جانبها، أدانت الحكومة "العملين الإرهابيين"، فيما أعلن مصدر أمني أنّ الحادثين أسفرا عن مقتل 7 جنود.
وتكافح الحكومة في مالي لاستعادة السيطرة بعد أن سقط شمال البلاد بين مارس/آذار وإبريل/نيسان 2012 بأيدي جماعات تنتمي لتنظيم القاعدة، ورغم التدخل الغربي ولا سيما الفرنسي لإنقاذ الوضع في مالي، إلا أن مناطق بكاملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأممية.
وتأتي الهجمات الجديدة بعد أسبوع من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس من أن الأوضاع الأمنية تسوء في مالي مع ازدياد الهجمات الإرهابية التي تستهدف قوات حفظ السلام والقوات المالية والقوات الدولية والمدنيين.
ومنذ انتشار بعثة حفظ السلام في مالي عام 2013 قُتل أكثر من 190 من عناصرها، منهم 120 عنصرا قضوا في أعمال عدائية، ما يجعل من بعثة "مينوسما" المهمة الأممية الأكثر تعرضا للهجمات الدامية في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المالي يعلن مقتل 6 من جنوده إثر انفجار وسط البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.