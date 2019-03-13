شكرا لقرائتكم خبر عن سورية: مقتل 38 «داعشياً».. وعملية الباغوز «منتهية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

أكدت قوات سورية الديموقراطية (قسد) أمس (الثلاثاء)، مقتل 38 من مقاتلي «داعش» في هجوم دعمته الولايات المتحدة على آخر جيب للتنظيم الإرهابي في الباغوز، شرق سورية، بعد قصف شديد للمنطقة الليلة قبل الماضية. وقال رئيس المكتب الإعلامي لـ«قسد» مصطفى بالي على «تويتر»: إن 3 من مقاتلي قوات سورية الديموقراطية قتلوا وأصيب 10 آخرون. فيما اعتبر المتحدث باسم القوات كينو جابرييل أن الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة على آخر معاقل تنظيم داعش «منتهية أو بحكم المنتهية». وقال أمس: «عملية الباغوز منتهية أو بحكم المنتهية ولكن تحتاج إلى قليل من الوقت من أجل إنهائها عمليا على الأرض».

وتعرضت الباغوز لقصف بضربات جوية ومدفعية أمس الأول لانتزاع السيطرة على آخر موطئ قدم لإرهابيي «داعش».

وأظهرت لقطات من تلفزيون رويترز أن إطلاق النار اشتد بعد حلول الظلام في الباغوز قرب الحدود العراقية مع استهداف المنطقة بالصواريخ، فيما تصاعدت أعمدة الدخان في الهواء. وأمكن سماع دوي أعيرة نارية شديدة، بينما أضاءت ألسنة اللهب سماء الليل. وقالت قوات سورية الديموقراطية إن قواتها واجهت إطلاق نار من قناصة، إضافة إلى ألغام أرضية، مضيفة أنها تتقدم ببطء لتفادي وقوع خسائر. وذكرت أنه لا يزال مقاتلون أجانب من «داعش» يتحصنون في المنطقة، وأشارت إلى أن الضربات الجوية دمرت مخازن ومركبات للتنظيم.