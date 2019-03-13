يتسلق الأسطح.. "لص الأنابيب" بحلوان في قبضة الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:
سلم أهالي بمنطقة منشية جمال عبدالناصر، التابعة لقسم شرطة حلوان، عاطل أثناء قيامه بسرقة أنابيب البوتاجاز من أعلى سطح إحدى العقارات، وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة بعد اعترافه بارتكاب أكثر من واقعة.
تلقى المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث حلوان، بلاغًا من الأهالي مفاده، ضبط لص أثناء قيامه بسرقة أنبوبة بوتاجاز من داخل منزله بمنطقة منشية جمال عبدالناصر.
انتقلت قوة تابعة لمباحث القسم، إلى موقع البلاغ، واتضح أن المتهم يدعى "ربيع ك"، 25 سنة، عاطل، وتم ضبطه، واقتياده لديوان القسم، والذي أقر خلال استجوابه بارتكاب أكثر من واقعة بذات الأسلوب وتسلق أسطح المنازل.
حُرر عن ذلك المحضر رقم «7065» وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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