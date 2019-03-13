وزارة البيئة تهدي أسوان 500 حاوية جمع قمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - (أ ش أ):

أهدت وزارة البيئة 500 حاوية لجمع القمامة، إلى محافظة أسوان؛ في إطار مشاركة الوزارة البيئة في إنجاح استضافة مدينة أسوان لمنتدى الشباب العربي والإفريقي خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري.

وقال الدكتور ممدوح السيد مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد، إنه تم عقد اجتماع موسع بين مسئولي جهاز شئون البيئة ومسئولي الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، لتسليمهم حاويات القمامة الجديدة، للبدء في توزيعها على المناطق المقترحة بمدينة أسوان ضمن خطة تطوير وتجميل مدينة أسوان خلال فعاليات منتدى الشباب العربي والإفريقي.