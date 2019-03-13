محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - (أ ش أ):
أهدت وزارة البيئة 500 حاوية لجمع القمامة، إلى محافظة أسوان؛ في إطار مشاركة الوزارة البيئة في إنجاح استضافة مدينة أسوان لمنتدى الشباب العربي والإفريقي خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري.
وقال الدكتور ممدوح السيد مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد، إنه تم عقد اجتماع موسع بين مسئولي جهاز شئون البيئة ومسئولي الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، لتسليمهم حاويات القمامة الجديدة، للبدء في توزيعها على المناطق المقترحة بمدينة أسوان ضمن خطة تطوير وتجميل مدينة أسوان خلال فعاليات منتدى الشباب العربي والإفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة البيئة تهدي أسوان 500 حاوية جمع قمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.