إعادة تسيير باخرة سياحية بأسوان بعد شحوطها داخل النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - (أ ش أ):

تمكنت فرق الإنقاذ النهري وشرطة العائمات، بالتعاون والتنسيق مع هيئة النقل النهري، في إعادة تسيير الباخرة السياحية "ميس كورال2" خلال رحلتها إلى مدينة أسوان، بعد تعرضها للشحوط داخل إحدى الجزر النيلية بجزيرة الرمادي شمالي محافظة أسوان.

وأكد المهندس محمد طه الشربيني مدير عام منطقة مصر العليا للنقل النهري، أنه تم وضع الباخرة في المسار الصحيح على طوال الخط الملاحي النهري، مضيفًا أن الباخرة لم يكن على متنها أي سائحين خلال رحلتها من الأقصر إلى أسوان.

وأوضح أن شحوط الباخرة جاء نتيجة خطأ من ربان الباخرة الذي لم يلتزم بالمسار الملاحي المحدد داخل نهر النيل، على الرغم من وجود علامات إرشادية بطول الخط الملاحي.

يذكر أن الباخرة السياحية "ميس كورال2" التي انطلقت مساء أمس الأول من الأقصر باتجاه أسوان تعرضت إلى الشحوط بإحدى الجزر النيلية قبالة سواحل مدينة إدفو شمالي المحافظة.