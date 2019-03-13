اليوم.. ضياء رشوان يعرض برنامجه الانتخابي في مؤتمر بـ "الأهرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): يعقد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، مؤتمرًا ظهر الأربعاء بمؤسسة الأهرام؛ لعرض برنامجه الانتخابي. وتجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين لاختيار نقيب و6 من أعضاء المجلس الجمعة المقبلة، ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراكات. وأفاد جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بأن عدد الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين ممن لهم حق الانتخاب يبلغ 9620 صحفيًا، ويبلغ عدد المسددين للاشتراكات 8624 صحفيُا بينما بلغ عدد غير المسددين 636 صحفيًا.

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