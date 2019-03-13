رشوا مواد سريعة الاشتعال على الموظفين.. الحقاوي تكشف تفاصيل اقتحام ملحقة الوزارة من طرف المكفوفين

ساعات بعد اقتحام المكفوفين مقر ملحقة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية الكائن بشارع الأبطال أكدال الرباط،، خرجت الوزارة لتكشف تفاصيل ما وقع.

وأوضحت وزارة الحقاوي، في بلاغ لها قبل لحظات، أن المكفوفون البالغ عددهم 11 شخصا، اقتحموا المقر بعد الاعتداء على حارس الأمن الخاص الذي كان يؤمن دخول المواطنين إلى مقر الملحقة، بعد رشه بمواد سريعة الاشتعال، ثم توجهوا إلى الطابق الرابع من البناية واقتحموا بعض المكاتب، حاملين قنينة غاز صغيرة الحجم، ومواد سريعة الاشتعال قاموا برشها على الموظفين وتهديدهم بإشعال النيران.

الاقتحام خلق حسب المصدر ذاته، حالة من الهلع والخوف في صفوف الموظفين، وصل إلى درجة حدوث حالات إغماء لبعض الموظفات، حيث اضطر جميع الموظفين والمرتفقين إلى إخلاء مقر الملحقة فورا حفاظا على أرواحهم وسلامتهم الجسدية من الأخطار التي قد يتسبب فيها أي تصرف غير محسوب العواقب.

وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح الوزارة قامت بإخطار جميع السلطات المختصة من أمن ووقاية مدنية وسلطات محلية، حيث حضروا جميعا على الفور للوقوف على حيثيات هذا الحادث، كما اتصلت بالمقتحمين من أجل مناشدتهم عدم تعريض أنفسهم للخطر، وكذا دعوتهم إلى الجلوس إلى طاولة الحوار حول مطالبهم لكنهم ظلوا لحد الآن يرفضون الاستجابة لهذه الدعوة.

واعتبرت الوزارة اقتحام مقرها بهذه الطريقة سلوكا “غير مبرر”، خصوصا وأن بابها ظل مفتوحا في وجه جميع مجموعات الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل التواصل والحوار، كان آخرها الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع ممثلي التنسيقية الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات نفسها يوم 19 فبراير المنصرم.