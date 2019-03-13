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حقيقة وقف «بوينغ 737 ماكس» في أمريكا

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أكّدت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، أمس الثلاثاء أنّه "لا أساس" لوقف استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس بعد تحطم طائرة من هذا الطراز للخطوط الجوية الإثيوبية قرب أديس أبابا ومقتل 157 كانوا على متنها.

وقال رئيس إدارة الطيران الفدرالية دانيل ايلويل في بيان: "حتى الآن، لا تُظهر مراجعتنا أي مشاكل في الأداء ولا توفر أي أساس لطلب وقف استخدام الطائرة. كما لم تقدم سلطات الطيران المدني الأخرى بيانات إلينا تستدعي اتخاذ إجراء".


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