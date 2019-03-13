قوات سوريا الديمقراطية تعلن استسلام 3 آلاف من عناصر داعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استسلام 3 آلاف مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي في بلدة الباغوز في شرق سوريا في غضون 24 ساعة.



وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا، مصطفى بالي، في تغريدة على تويتر، الأربعاء: "خلال ٢٤ ساعة، استسلم 3 آلاف إرهابي لقواتنا في الباغوز"، مؤكداً أن "المعركة مستمرة، وساعة الحسم أصبحت أقرب من أي وقت مضى".



وأعلنت هذه الفصائل الكردية والعربية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مساء الأحد، استئناف هجومها على التنظيم، إثر انتهاء مهلة "استسلامهم"، بعدما كانت علقت هجوما أطلقته مطلع الشهر الحالي، ما أتاح خروج آلاف الرجال والنساء والأطفال.

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وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في منطقة دير الزور عدنان عفرين، عن استسلام نحو ألفي شخص، الثلاثاء، غالبيتهم من مقاتلي التنظيم.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عزمه سحب كامل الجنود الأمريكيين من سوريا، بحلول 30 أبريل/نيسان، زادت التكهنات بشأن مصير قوات سوريا الديمقراطية التي خاضت على مدى سنوات معارك كبرى ضد داعش، وطردته من مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا.



