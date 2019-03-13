واشنطن عن سجن وجلد محامية إيرانية: هذا الحكم يتخطى الهمجية

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية "بأشد العبارات" الحكم الذي صدر، الثلاثاء، بإضافة المزيد من الأحكام على المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده، التي تمضي عقوبة السجن 5 سنوات.

وأصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن 10 سنوات إضافية و148 جلدة، كما أعلن، الثلاثاء، زوجها رضا خاندان.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو: إن "هذا الحكم يتخطى الهمجية".

Advertisements

بعد توقيفها في يونيو/حزيران 2018، تم إبلاغ "ستوده" أنه حُكم عليها بالسجن مدة 5 سنوات "غيابياً" بتهمة التجسس.

وتأتي الإدانة الأمريكية عقب إدانة مماثلة من الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، دعا خلالها إلى "مراجعة فورية" للقضية، مشيرا إلى أن ستوده، الحاصلة على جائزة ساخاروف عام 2012 من البرلمان الأوروبي، لم تحظ بمحاكمة عادلة أمام المحكمة في طهران، مشددا على ضرورة احترام حقها في استئناف الحكم.

يذكر أن سوتوده تولت الدفاع عن العديد من النساء اللواتي قُبض عليهن بين ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018 بسبب نزعهن الحجاب في الأماكن العامة؛ احتجاجا على إجبارهن على ذلك.

من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه "ظلم فاضح"، معتبرة أن السلطات الإيرانية "تعاقبها على عملها لصالح حقوق الإنسان".