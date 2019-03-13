الحكومة اليمنية تعلن نقل مقر شركة "تيليمن" للاتصالات من صنعاء إلى عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شركة تيليمن - أرشيف
أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، نقل مقر الشركة الدولية للاتصالات "تيليمن" من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف: إن نقل الشركة إلى عدن جاء باعتبارها مؤسسة سيادية وركيزة أساسية من ركائز أمن الدولة واقتصاد البلاد.
وأشار خلال اجتماع للجمعية العمومية للشركة، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية بذلت جهودا لنقل مقر الشركة، إلى جانب تقديم كل التسهيلات والدعم للوزارة.
وأوضح أن الشركاء الأساسيين في "تيليمن"، هي المؤسسة العامة للاتصالات بنسبة 75% والهيئة العامة للتوفير البريدي بنسبة 25%، بحسب وكالة سبأ الرسمية.
ومن جانبهم، اعتبر عدد من المسؤولين اليمنيين نقل مقر شركة "تيليمن" إلى عدن إنجازا وخطوةً في الاتجاه الصحيح؛ لما تلعبة الشركة من أهمية تجارية واقتصادية وحيوية في رفد خزينة الدولة، وحرمان الحوثيين من ملايين الدولارت الذين نهبوها من الشركة عند انقلابهم.
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