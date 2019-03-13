الولايات المتحدة تعتزم تقليص نفقاتها العسكرية في أوروبا في 2020

تعتزم الولايات المتحدة، تقليص نفقاتها العسكرية في أوروبا في العام المقبل.

وأفاد تقرير موجز نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء، بأن المشروع الأولي لموازنة 2020 ينص على أن النفقات العسكرية في أوروبا ستبلغ في العام المقبل 5.9 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار في العام الحالي.

من جانبها، أعربت ممثلة للوزارة عن رفضها لتصوير أن هذا التقليص يمثل تقليصا للدور الأمريكي في إجراءات الأمن بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأشارت الين مكاسكر نائبة وكيل وزارة الدفاع للشؤون المالية في البنتاجون في مؤتمر صحفي إلى أن الولايات المتحدة تشعر بأنها لا تزال ملتزمة حيال الحلف العسكري.

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وأضافت أن الاستثمارات “الكبيرة” للولايات المتحدة في أوروبا في العام الماضي، ترجع في جزء منها لـ “مباردة الردع الأوروبية”، وهو برنامج كانت الولايات المتحدة عززت به تواجدها العسكري في أوروبا بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد مرارا أعضاء في الناتو بينها ألمانيا بدعوى عدم عدالة توزيع الأعباء داخل الحلف.

د ب ا

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