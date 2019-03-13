شكرا لقرائتكم بومبيو: تقدم كبير بشأن تحالف الشرق الأوسط الأمني قريباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي إن واشنطن تتطلع لتحقيق تقدم كبير بشأن التحالف الأمني في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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