شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: الوفد المصرى فى جنيف نجح فى إفشال مخطط الإرهابية وتحدث بالوثائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت داليا زيادة رئيس ومؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن أعضاء الوفد الحقوقى المصرى الذى شارك فى اجتماعات الدورة الـ40 لأعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بذلوا مجهود عظيم جدا، ونجحوا فى إفشال مخططات الجماعة الإرهابية، سواء المجلس القومى لحقوق الإنسان أو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وأشارت زيادة فى تصريحات لها ،الى أن الوفد اعتمد على تقديم وثائق وتحدث الجميع بشكل علمى، وكان هناك رسالة واضحة استطاع جميع أعضاء الوفد أن تصل بشكل قوى وقاطع للعالم أجمع حول توضيح حقيقة مفادها الدول الراعية للإرهاب ولابد أن يكون هناك موقف حيال هذه الدول، لافته إلى أن هناك تقدم ملحوظ فى هذا الإطار وأصبحنا نتحدث للعالم عن الدول التى تغذى الإرهاب فى مختلف الدول بالإضافة لحربنا على الإرهاب.

وأشارت رئيس ومؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الرأى العام العالمى استقبل كلام أعضاء الوفد حول حقيقة الدول التى تُغذى الإرهاب بصورة أوضح، وبدأ الجميع يستوعب أن قطر هى الدعم للإرهاب فى المنطقة وأن المقاطعة الدبولماسية كان لها دور كبير فى أن تصل الرسالة لكل دول العالم بشأن موقفها الدعم للجماعات الإرهابية وأن هناك موقف صريح حيالها يتمثل فى المقاطعة لها.