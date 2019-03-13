شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ثابت:الصحفيون يحتاجون لدور أكثر فعالية فى مواجهة تحديات المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام ،إننا فى حاجة لدور مختلف و أكثر فعالية فى مواجهة التحديات التى نواجهها و تواجهها المهنة ،مضيفا :" الجمعة 15 مارس نحدد بإرادتنا جميعا مستقبل نقابتنا،فلا يجب الانسياق وراء الشعارات البراقة التي لم تنفعنا يوما بقدر ما نفعت وخدمت أصحابها".

و أضاف علاء ثابت فى تصريحات له ، أن الجميع حريصون على التوجه لبيتنا الكبير نقابة الصحفيين يوم الجمعة لاختيار نقيبا ومجلس يستهدف إعادة هيبة النقابة لتكون نقابة بالمعنى الحقيقي هدفها مصلحة أعضائها وليس نقابة لتيار أو فئة معينة تستخدم النقابة في معارك لا طائل من ورائها.

وتابع :" مطلوب نقيب ومجلس له من الخبرة والدراية بهموم الصحفيين والصحافة ما يكفي ويشفع له، ومطلوب إلى جانب الخبرة في المجلس شباب مستعد لخدمة زملاءه والدفاع عنهم ويعرف كيف يختار معاركه لا من تحكمه الاعتبارات السياسية والأيديولوجية فيعرقل عمل المجلس ويشل يد النقابة لاعتبارات لا علاقة لها بالمهنة أفقدت النقابة هيبتها وهددت وحدة الجماعة الصحفية".