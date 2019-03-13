مراد: نتابع العمل للتأكد من عدم دخول منتجات إسرائيلية معادية إلى أراضينا

شدّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، على أنّ "القانون اللبناني واضح لجهة تجريم استيراد المنتجات المصنعة في الأراضي الإسرائيلية، ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أصدر مشكورًا تعميمًا صارمًا في هذا الصدد".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بدورنا كوزارة دولة لشؤون التجارة الخارجية سنتابع، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، الموضوع للتأكّد من عدم دخول منتجات "إسرائيلية" معادية إلى أراضينا".