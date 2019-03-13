شدّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، على أنّ "القانون اللبناني واضح لجهة تجريم استيراد المنتجات المصنعة في الأراضي الإسرائيلية، ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أصدر مشكورًا تعميمًا صارمًا في هذا الصدد".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بدورنا كوزارة دولة لشؤون التجارة الخارجية سنتابع، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، الموضوع للتأكّد من عدم دخول منتجات "إسرائيلية" معادية إلى أراضينا".
كانت هذه تفاصيل خبر مراد: نتابع العمل للتأكد من عدم دخول منتجات إسرائيلية معادية إلى أراضينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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