أوضحت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري عبر صحيفة "الراي" الكويتية أن "الاتحاد الاوروبي هو الذي وجّه الدعوات إلى مؤتمر بروكسل التي لم تشمل وزير الصحة جميل جبق واقتصرت على الحريري وعلى وزير الخارجية جبران باسيل ووزيريْ الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان والتربية أكرم شهيب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري للراي: الاتحاد الاوروبي هو الذي وجّه الدعوات إلى مؤتمر بروكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.