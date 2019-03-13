النشرة: توقيف شخص في مرجعيون بجرم ترويج حشيشة الكيف

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن دورية من مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت في منطقة مرجعيون المدعو م. ع. ج. بجرم ترويج حشيشة الكيف. وقد تم تسليمه إلى مخفر قوى الأمن في ميس الجبل للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بناء لإشارة الجهات المختصة.

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