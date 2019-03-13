الحريري التقى وزير المال ووفدا نيابيا فرنسيا

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي وزير المال علي حسن خليل وعرض معه الأوضاع المالية في البلاد. ثم استقبل الحريري وفدا نيابيا فرنسيا برئاسة النائب غواندال رويار، ترافقه القائمة بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان سالينا غرونيه كاتالانو. بعد اللقاء، أوضح رويار أن "اللقاء كان إيجابيا جدا، حيث أكد الوفد دعم فرنسا للبنان وحكومته"، مشيرا إلى أن "البحث تناول تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" وملف اللاجئين".

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