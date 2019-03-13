البزري: لإعادة تقييم ما حصل في حسبة صيدا من قبل كافة مؤسسات الدولة

إعتبر رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري إن ما حدث اليوم في حسبة صيدا هو تعبير واضح وصريح عن أسلوب ونهج التعامل الذي تقوم به العديد من الأجهزة اتجاه مدينة صيدا ومرافقها الاقتصادية والحيوية، لأن إحتمال وجود بضائع أدخلت بصورة غير قانونية الى لبنان وتُباع في حسبة صيدا لا يُعطي الحق ولا المبرر لمثل هذه العملية الكبيرة التي شهدتها الحسبة والتي عادة ما تعجز مثل هذه الأجهزة عن تنفيذها في مناطق أخرى.

وأضاف البزري "إذا كانت مصلحة ومديرية الجمارك تُريد القضاء على تهريب الخضار الداخلة بصورة غير قانونية، فمن واجبها مكافحة مصادر تهريب هذه البضائع ومساربها بدلاً من الإنقضاض على مرافق تجارية وحيوية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إقتصاد المدينة في ظل ظروفٍ حياتية ومعيشية وتجارية صعبة"، مشددا على ان "ما حدث اليوم يجب أن تتم إعادة تقييمه من قبل كافة مؤسسات الدولة، ولا يجوز التعامل مع المدينة وأهلها ومفاصلها التجارية والحيوية بهذا الأسلوب الذي لا مبرر له".