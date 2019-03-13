ملك الأردن حذر من تبعات التصعيد الإسرائيلي في القدس

حذر ملك الأردن عبد الله الثاني من تبعات التصعيد الإسرائيلي في القدس، مؤكداً أنه "لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، معتبراً أنه "لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون التوصل إلى السلام العادل والشامل، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على "أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف"، محذرا من "مواصلة التصعيد الإسرائيلي بالقدس وتبعاته على فرص تحقيق السلام".