بولتون يحمل قوات الأمن الفنزويلية مسؤولية سلامة غوايدو

أشارمستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية، جون بولتون في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الولايات المتحدة الأميركية ستحمل قوات الأمن الفنزويلية مسؤولية سلامة الرئيس خوان غايدو والجمعية الوطنية". وشدد على ان "أي عنف ضدهم أو ضد عائلاتهم سيقابل برد كبير. فالعالم يراقب".

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