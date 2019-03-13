"أنصار الله": قصف قوات تابعة للجيش اليمني بصاروخ باليستي في محافظة حجة

أعلنت حركة "أنصار الله" عن "قصف قوات تابعة للجيش اليمني بصاروخ باليستي، في محافظة حجة شمال غربي اليمن"، مشيرةً إلى أن "القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا باليستيا نوع بدرp-1 على تجمع للجيش اليمني غرب مديرية حيران شمال غربي حجة".

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